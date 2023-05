Conte aggredito da un ‘no vax’, commento di Gasparri

Nel video, le parole del senatore di Forza Italia su quanto successo oggi a Massa al leader dei Cinque Stelle.

ROMA (ITALPRESS) – Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è stato aggredito da un No Vax a Massa, dove l’ex premier si è recato per un appuntamento elettorale in vista delle Amministrative.

All’arrivo in piazza, il leader M5S ha iniziato la consueta stretta di mani tra la folla che si era radunata. Il No Vax, avvicinandosi e fingendo di voler stringere la sua mano, lo ha poi colpito sul volto iniziando a inveire contro le misure di contenimento e protezione introdotte durante l’emergenza pandemica.