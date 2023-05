Biden: “il giornalismo è essenziale per una società libera”

“Il giornalismo non è un crimine: è essenziale per una società libera”. Lo ha scritto Joe Biden in una nota. “Nessun giornalista, americano o no, dovrebbe rischiare la propria vita per la ricerca della verita’”, ha sottolineato il presidente americano ricordando il reporter del Wall Street Journal arrestato in Russia Evan Gershkovich e Austin Tice, rapito in Siria undici anni fa. “Giornalisti coraggiosi di tutto il mondo hanno dimostrato più volte che non saranno messi a tacere o intimiditi. Gli Stati Uniti sono al loro fianco”, ha assicurato Biden promettendo piu’ risorse per la sicurezza dei reporter.

“La #LibertàdiStampa è un indice importante dello stato di salute di un Paese. Infatti le dittature si affrettano a restringerla o sopprimerla. Abbiamo bisogno di giornalisti liberi, che ci aiutino a non dimenticare tante situazioni di sofferenza. #WPFD2023”. Lo afferma oggi papa Francesco in un tweet, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa.

Il 2022 è considerato un anno nero per i giornalisti e la libertà di stampa. Sono stati 86 i reporter uccisi , per lo più al di fuori delle zone di guerra. È quanto ha ricordato, in apertura della conferenza che si è tenuta alle Nazioni Unite in occasione della Giornata mondiale per la libertà di stampa, la direttrice generale dell’Unesco, Audrey Azoula. ANSA