Zelensky: “Non abbiamo attaccato Putin. Lo lasciamo al tribunale”

(LaPresse) – La Russia accusa l’Ucraina per il presunto attacco con due droni sul Cremlino, nel tentativo – sostiene Mosca – di eliminare il presidente Vladimir Putin. Nel corso della conferenza stampa a Helsinki, Volodymyr Zelensky ha respinto queste accuse. “Posso ripetere questo messaggio, almeno sarà comprensibile per tutti. Non attacchiamo Putin o Mosca”.

Così ha dichiarato il presidente ucraino, aggiungendo: “Continuiamo a combattere sul nostro territorio. Stiamo difendendo i nostri villaggi e le nostre città. Non abbiamo abbastanza armi per questo. Ecco perché non lo usiamo da nessuna parte, per noi è un deficit. E non abbiamo attaccato Putin. Lo lasciamo al tribunale”.