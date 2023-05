Robert Kennedy Jr: “abbiamo sacrificato 300mila ucraini”

Robert Kennedy Jr in un video pubblicato su Twitter: 300.000 ucraini sono morti per una guerra basata su motivi geopolitici. “Siamo onesti. Questa è una guerra degli Stati Uniti contro la Russia per ragioni geopolitiche”, ha dichiarato.

“Lloyd Austin, nell’aprile 2022, ha detto, il nostro scopo qui è esaurire l’esercito russo. Ebbene, cosa significa, esaurire? Significa lanciargli contro gli ucraini”, ha risposto.

“Abbiamo sacrificato 300.000 ucraini. Il comandante dell’unità delle forze speciali in Ucraina … ha detto che l’80% delle sue truppe è morto o ferito e che non possono ricostruire l’unità”.

.@RobertKennedyJr: 300,000 Ukrainians Are Dead for a War Based on Geopolitical Reasons

"Let's be honest. This is a US war against Russia for geopolitical reasons," expressed @RobertKennedyJr.

"Lloyd Austin, in April 2022, said, our purpose here is to exhaust the Russian army.… pic.twitter.com/d9eHQ2nP4I

