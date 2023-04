Folle lite a Milano: bengalese assunto come lavapiatti accoltella collega e cuoco

La discussione per una pentola da lavare, poi i fendenti sferrati con violenza. Folle aggressione giovedì sera in un ristorante di via San Michele del Carso a Milano, dove un uomo di 25 anni – un bengalese assunto come lavapiatti – ha accoltellato un cinese 51enne, suo collega, e un italiano 59enne che lavora nel locale come cuoco.

La violenza è esplosa verso le 21.10 nella cucina del ristorante, con il 25enne che ha impugnato due coltelli e si è scagliato contro le vittime. Il lavapiatti è stato colpito da un fendente alla gola, mentre lo chef è stato ferito al labbro, all’occhio e al polso. L’aggressore è stato immobilizzato dagli altri colleghi e poi arrestato dalla polizia con l’accusa di lesioni personali aggravate.

Il 51enne ferito è stato invece trasportato al pronto soccorso del Fatebenefratelli, da dove è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni. Il cuoco, ricoverato nello stesso ospedale, se la caverà invece in 5 giorni. Stando a quanto ricostruito dagli agenti, sembra che la lite sia nata quando il lavapiatti ha chiesto all’aggressore di dargli una mano a lavare una pentola. www.milanotoday.it