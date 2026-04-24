Bilancio UE, Von der Leyen: ‘Indispensabili nuove risorse. Serve piÃ¹ Europa’

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Von der Leyen:

“Se vogliamo” garantire le risorse necessarie per ripagare il debito del Recovery e finanziare le nuove prioritÃ  dell’Ue e quelle storiche, “esiste una sola soluzione: nuove risorse proprie, che sono indispensabili”.
Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa, al termine del vertice di Cipro.

“Ho presentato i diversi elementi del pacchetto di nuove risorse proprie. Senza di esse, la scelta Ã¨ netta: o aumentano i contributi nazionali o si riduce la capacitÃ  di spesa. Non ci sono alternative. Una minore capacitÃ  di spesa significherebbe meno Europa proprio quando serve piÃ¹ Europa“. ANSA

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