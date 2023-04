PIAZZA LIBERTA’, intervento di Souad Sbai

ARMI DI MIGRAZIONE DI MASSA – “Non è immigrazione, è deportazione”

PIAZZA LIBERTA’ – Intervento della dott.ssa Souad Sbai, giornalista, saggista, già parlamentare e presidente di Acmid Donna, estratto dalla puntata di sabato 22 aprile 2023

“In Italia mancano veri progetti di integrazione, c’è il rischio di una diffusione dell’estremismo islamico come in Francia, dove in alcune periferie sembra di essere in Afghanistan”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

PIAZZA LIBERTA’ è visibile in REPLICA su Byoblu il Martedì alle 14,30; il Mercoledì alle 9,30; il venerdì alle 9,30 e alle 23,00.