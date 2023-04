Livigno, malore in strada: muore 49enne

Sondrio – Dramma questa mattina, mercoledì 12 aprile 2023, a Livigno. Un uomo di 49 anni è stato stroncato da un malore. La tragedia si è consumata in centro paese. L’allarme è scattato una manciata di minuti dopo le 6.30 in via Saroch. La centrale operativa del servizio di emergenza e urgenza sanitaria ha subito inviato sul posto i soccorritori. ma quando questo sono giunti sul luogo del malore per il 49enne non c’era ormai più nulla da fare.

Sono stati allertati anche i carabinieri per gli accertamenti del caso anche se non paiono esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di un malore. https://primalavaltellina.it