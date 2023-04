Ondata di freddo in Alto Adige, -9 a Corvara e -8 a Selva

BOLZANO, 05 APR – Nei meleti della valle dell’Adige anche nella seconda delle tre notti previste di gelo di questa “ondata di freddo” di aprile è stata messa in funzione l’irrigazione antibrina che crea uno strato di giaccio sugli alberi per impedire danni alla fioritura, creando spettacolari paesaggi di ghiaccio. A Sesto e St.Jakob/Pfitsch la temperatura è scesa a -10, seguiti da Corvara con -9 e Selva Gardena -8. Come detto, anche nella valle dell’Adige e in Bassa Atesina la temperatura è scesa sotto lo zero.

Domani sarà un po’ più mite, annuncia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin che smentisce però la voce che circola sui social che in questi giorni fa più freddo che a Natale. “A Bolzano la massima a Natale era di 8 e ora di 18 gradi, a Dobiacco a Natale di 2 e ora di 7 gradi. Anche le minime erano più basse”, spiega. Immagini spettacolari arrivano dalla nuova webcam del rifugio Bicchiere a 3.195 metri, dove la minima all’alba era di -15 gradi. Il rifugio più alto dell’Alto Adige, ristrutturato negli ultimi anni, riaprirà il 24 giugno. Nel frattempo la webcam offre immagini mozzafiato sulle vette della cresta di confine. Al Bicchiere è stata istallata un’altra webcam che consente agli esperti il monitoraggio del ghiacciaio. (ANSA).