Mammoth Lakes, in California nevicata record: case sommerse

foto Ansa

Tempesta di neve record in California. In meno di 24 ore sono caduti più di 70 centimetri di neve a Mammoth Lakes, in California, negli Stati Uniti. La Mammoth Mountain ha infranto il suo record di nevicate di tutti i tempi all’inizio di questa settimana, con oltre 17 metri di neve caduti finora in questa stagione . La California è nota per il suo clima mite e soleggiato e, negli ultimi anni, ha affrontato una grave siccità, che ha portato a una crisi idrica senza precedenti. Fortunatamente, quest’anno, la California sta vivendo un’incredibile ondata di nevicate record, che potrebbero rappresentare una svolta nella lotta alla siccità.

Secondo le autorità, le precipitazioni di neve registrate in alcune aree di montagna della California raggiungono accumuli al suolo di circa 15-17 metri di spessore, un livello record. La nevicata record, sotto questo punto di vista, è appunto un sollievo per la California. Anche perché la siccità nella regione ha avuto conseguenze sulle risorse naturali della regione, ad esempio sui boschi e la fauna selvatica. tg24.sky.it/mondo