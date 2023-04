Brasile, strage a colpi di accetta in un asilo nido: 4 bambini uccisi e 4 feriti

Strage in un asilo nido in Brasile, quattro bambini di sono stati uccisi durante un attacco avvenuto a Blumenau, città dello Stato brasiliano di Santa Catarina, nel sud del Paese. Secondo la polizia militare, ci sarebbero anche quattro feriti, di cui uno in gravi condizioni.

Strage a colpi di accetta

L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino presso l’asilo nido privato Cantinho Bom Pastor, rende noto il portale di notizie G1. Un uomo di 25 anni si sarebbe introdotto nella struttura con un’accetta e aggredito i bambini, per poi consegnarsi alle autorità, ha riferito il capo della polizia di Santa Catarina, Ulisses Gabriel. (tiscalinews)