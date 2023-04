Briatore attacca il governo: “non ne azzeccano una”

Briatore: “Questo è il governo del non fare. Il Rdc non è il problema”

Flavio Briatore attacca il governo Meloni. Il manager, che non ha mai nascosto le sue simpatie per la destra, ora punta il dito sul nuovo esecutivo: “Non ne azzeccano una – spiega Briatore al Fatto Quotidiano – trovino lavoro e case a chi non li ha, invece di perdere tempo con lumache e carne sintetiche. Ho il dubbio che allora il governo non abbia null’altro da fare e da dire. Mi deludono questi tanti parolai perché danno l’impressione di non azzeccarne una”.

Briatore dice la sua anche sul tema del fascismo: “Sa che mio figlio Falco non conosce Patty Pravo. Falco nemmeno sa di Patty Pravo, che è una grandissima nella storia della canzone, figurarsi che ne sa e gliene frega dell’eccidio. Non per nulla, non è proprio interessato. Questi politici aprono bocca così, per levarsi di torno i problemi veri, come dare una casa a chi non la ha“.

“Sono sincero, – prosegue Briatore al Fatto – mi sembra che non capiscano il senso delle cose. Noi col Pnrr, quella roba lì, stiamo per fare una ciclopica figura di merda se, come leggo, rimandiamo indietro i soldi. Devono cambiare strada, parlare di meno”. Briatore affronta anche il tema del Reddito di cittadinanza: “Questi ragazzi hanno uno stile di vita strano, distante, diverso. Accettano di campare con poco (onestamente campano di merda, diciamocelo) ma non di fare lavori impegnativi, molte ore al giorno e avere un gruzzoletto rispettabile. Vogliono altro. Anche in Formula Uno hanno difficoltà a trovare gente. Lì si guadagna ma si sta sempre fuori casa. Quindi il reddito di cittadinanza non era un problema. A Dubai si lavora 4 giorni alla settimana”.