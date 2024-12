Ostia, senzatetto trovato morto nel suo giaciglio

Dramma il giorno di Natale a Ostia. Un uomo, un senza dimora, è stato trovato morto in una tenda dove aveva allestito il suo giaciglio

È stato un cittadino che stava passeggiando sulla strada del litorale romano – intorno alle 11:30 del 25 dicembre – a segnalare ai soccorritori una persona immobile all’interno di una tenda che si trovava all’altezza del civico 3 della strada. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. Il medico legale ha poi constatato il decesso dell’uomo.

Dramma il giorno di Natale

Affidata la salma alla polizia mortuaria, il senza dimora – un uomo di circa 50 anni – era senza documenti e non è stato ancora identificato. Sarà l’autopsia a stabile le cause e l’orario del decesso. Fra le ipotesi quella del possibile malore dovuto anche alle basse temperature,

Due morti in due giorni

La tragedia segue di poco più di 24 ore un altro dramma, avvenuto la notte del 24 dicembre in via della Conciliazione, a due passi dalla basilica di San Pietro. Anche in quel caso a perdere la vita a causa di un malore e del freddo è stata una senza dimora, trovata priva di vita su una scalinata di una palazzina all’altezza di via della Transpontina.

