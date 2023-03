Sondaggio elezioni Usa 2024, Trump batte DeSantis

Donald Trump aumenta il vantaggio su Ron DeSantis in uno scontro nelle primarie repubblicane, ancora ipotetico visto che il governatore della Florida non ha ufficializzato la candidatura alla Casa Bianca in vista delle elezioni Usa 2024. Secondo un sondaggio del Center for American Political Studies di Harvard e Harris Poll, l’ex presidente ha il 50% dei voti contro il 24% del governatore repubblicano.

Rispetto allo scorso febbraio, Trump vede crescere di quattro punti il suo vantaggio su DeSantis. Molto più distanti gli altri, con Mike Pence, che anche ancora non ha formalizzato la discesa in campo, con il 7% e Nikki Haley, l’unica già ufficialmente in corsa, con il 5%. Il sondaggio arriva dopo che Trump nei giorni scorsi ha mobilitato la sua base sul suo presunto imminente arresto da parte del procuratore di Manhattan.

E sabato scorso ha tenuto il suo primo effettivo comizio elettorale a Waco, con le immagini dell’assalto al Congresso sugli schermi e la musica del video che lo mostra insieme ai ‘prigionieri politici’ del 6 gennaio. (adnkronos)