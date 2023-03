Malore all’alba, Maria Teresa muore a 54 anni

Aveva 54 anni Maria Teresa Iodice. La donna, residente a Macerata Campania (Caserta), è stata colta da un malore nella sua abitazione di via Garibaldi. Inutili i soccorsi.

Così come anticipa Casertace, la donna era a casa sua quando ha avvertito un malore. A quel punto ha chiamato il marito e le figlie, che hanno immediatamente allertato il 118. I sanitari sono accorsi presso l’appartamento e hanno caricato la 54enne in ambulanza per condurla in ospedale. Purtroppo, una volta giunta al nosocomio, è deceduta per arresto cardiaco.

Maria Teresa era molto conosciuta nel mondo dell’associazionismo, non solo a Macerata Campania. In queste ore sono diversi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando ai familiari. Tra i tanti ruoli che ricopriva, era presidentessa dell’associazione “Nome di Gesù”. Cordoglio è stato espresso anche dall’abbazia di San Martino.

Fissati i funerali

Il feretro giungerà domani mattina alle 10 e 30 nella chiesa di San Martino Vescovo, dove alle 11 saranno celebrati i funerali, officiati da don Rosario Ventriglia. Maria Teresa Iodice lascia il marito Gerardo, le figlie Elisabetta, Luigia e Francesca, i fratelli Salvatore e Nicola, le cognate ed i nipoti.

