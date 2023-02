Kiev: “Stiamo preparando una controffensiva”

Il ministero della Difesa dell’Ucraina, in occasione nel giorno dell’anniversario dell’invasione russa, fa sapere che Kiev sta “preparando una controffensiva”. “Colpiremo più duramente e da distanze maggiori, in aria, a terra, in mare e nel cyberspazio. Ci sarà la nostra controffensiva. Stiamo lavorando duramente per prepararci”, ha scritto il ministro Oleksy Reznikov su Facebook.

“Ogni giorno dipende da te, soldato ucraino. Sei la persona più importante, sei la ragione per cui sono oggi ancora vivi milioni di ucraini. Sei il motivo per cui suonerà la vittoria”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky nel suo discorso in presenza di molte truppe ucraine schierate in piazza Santa Sofia a Kiev. Durante il minuto di silenzio, i secondi sono stati scanditi dal suono di tamburi. I presenti hanno poi urlato “gloria all’Ucraina”.

Nel suo discorso a un anno dall’inizio della guerra, in piazza Santa Sofia a Kiev, il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto un minuto di silenzio per commemorare “gli eroi” che combattono per resisstere all’invasinoe. “Gloria a tutti quelli che stanno combattendo adesso”, ha affermato. “Il vostro sforzo rende più vicina la vittoria – ha aggiunto – e decide se l’Ucraina esisterà”. tgcom24.mediaset.it