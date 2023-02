Malore alla guida, 45enne accosta e muore

Avrebbe avuto un malore alla guida della sua auto e avrebbe fatto appena in tempo ad accostare. Un 45enne è morto in questo modo in via della Stazione, nel rione Samà di Catanzaro. L’uomo, dopo aver accostato, avrebbe avuto solo il tempo di uscire dal mezzo e improvvisamente è caduto a terra privo di vita.

Scattato subito l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del servizio medico d’urgenza “118” che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo avvenuto, è questa la prima ipotesi, per cause naturali. Sul posto anche un pattuglia della squadra Volanti della Polizia. A causa del drammatico episodio, il traffico ha subito rallentamenti dovuti anche ai curiosi che si sono fermati per capire cosa fosse successo. https://catanzaro.gazzettadelsud.it