Cinema, a Modena “C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando”

“C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando”, una storia di ribellione e di resistenza – sabato 18 febbraio al cinema Astra di Modena, in presenza degli autori.

“C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando” è il nuovo film di Federico Greco e Mirko Melchiorre.

Un film d’inchiesta, epico, narrato da Peppino Mazzotta (che abbiamo visto nella parte dell’Ispettore Fazio nella serie il commissario Montalbano).

E’ una storia di ribellione e di resistenza che sembra, oppure è, il seguito di “PIIGS”, il noto documentario che Federico Greco e Mirko Melchiorre ci hanno regalato nel 2017.

Siamo in Calabria, in provincia di Cosenza, esattamente a Cariati un piccolo paese adagiato lungo la costa dei Saraceni, affacciato sullo Jonio, noto per l’unica cinta muraria ancora integra che protegge il centro storico ove risaltano 8 torrioni antichi e la Cattedrale di San Michele Arcangelo.

In questo paese di 10mila anime, che qualcuno, non a torto, ha definito “terra di nessuno” i giovani, dopo gli studi, sono costretti a emigrare o, nella non peggiore delle ipotesi, a lavorare per la P.A. (G.d.F; PS. CC) o peggio ancora a “lavorare” per le ‘ndrine. Si, perché in questi territori dove lo Stato si fa vedere solo per le elezioni, il potere è ancora nelle ‘ndrine dei Mancuso, dei Barbaro ecc.

Vengo al punto: in questo contesto dopo decenni di tagli al bilancio, privatizzazioni, ruberie e corruzione, la sanità pubblica riceve definitivamente il colpo di Grazia.

L’antefatto: nel 2009 a Palazzo Chigi c’era Prodi mentre al Governo della Calabria c’era la Giunta Loiero (Pd) con i primi che hanno deliberato il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario e i secondi che lo hanno ratificato. Cade il governo: Prodi viene sostituito da Berlusconi IV (Pdl) e alla Giunta Loiero (Pd) subentra la Giunta Scopelliti (Pdl). Questa, ove mai ce ne fosse bisogno è la lapalissiana dimostrazione che dx e sx sono due facce della stessa medaglia. Il 29 luglio 2010 col voto di fiducia nel Governo Berlusconi IV, fu siglato l’Accordo per Piano di Rientro dal disavanzo sanitario (fatto da Prodi, ma la cosa è insignificante) e quindi, a cascata, venne automaticamente approvato anche dalla Giunta Scopelliti con DGR n. 1-415 del 2010.

Cosa succede con questo Piano?

Semplice. Viene attivato il commissariamento. Nottetempo vengono chiusi ben 18 ospedali e tra questi anche l’ospedale di Cariati.

Questo nosocomio era l’unico nella zona e copriva un’area abbastanza ampia. Inutile dire che il tutto, è stato correlato da tagli lineari nei reparti con cui è stato falcidiato il 15%/20% del personale sanitario.

I cittadini vengono abbandonati dallo Stato, ma anche dai sindacati e dalla ‘ndrangheta. Nessuno fa nulla a parte i Sindaci di questi Paesi e i Comitati di cittadini che tuttora si prodigano nel combattere una battaglia per la riapertura dei 18 ospedali con l’obiettivo di garantire il diritto alla sanità dei calabresi. I 18 ospedali sono: Acri, Cariati, Chiaravalle, Lungro, Mormanno, Oppido Mamertina, Palmi, Praia a Mare, Rogliano, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, Serra San Bruno,Siderno, Scilla, Soriano, Soveria Mannelli, Taurianova, Trebisacce. Per la cronaca è importante sapere che in sostituzione, al fine di ottemperare ai bisogni, in alcune zone sono stati allestiti ospedali militari da campo.

Veniamo al film, a: “C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando” a questa storia di ribellione e di resistenza che potremo vedere sabato 18 febbraio al cinema Astra di Modena in presenza degli autori.

Un manipolo di ribelli di ogni età decide di protestare come nessuno ha mai osato fare. Non con i soliti sit-in, non con i flah mob e nemmeno con cortei o manifestazioni di piazza, ma qualcosa di molto più efficacie: occupando l’ospedale con l’obiettivo di ottenerne la riapertura.

Nel frattempo alcuni intellettuali, medici, esperti e attivisti italiani e internazionali ci svelano le vere responsabilità locali e globali dell’attacco alla salute pubblica, e sostengono la lotta di Cariati per la riapertura dei 18 Ospedali.

Qualcosa sulla pellicola:

“C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando” è una produzione Play Entertainment in collaborazione con Studio Zabalik presentato da Fil Rouge Media.

E’ Prodotto da: Marco Tempera e Alessandro Pezza. Fotografia Mirko Melchiorre; Montaggio Federico Greco; Musiche originali di Pino, Flavio e Livia Cangialosi; Mix e Sound Design Paolo Baglio e Daniele Bertinelli; Animazioni Costantino Rover; Grafica Mauro di Flaviano; Color Sebastiano Saro Greco; brani Money per concessione di Roger Waters eseguita dai Pink’s One; Musica leggerissima eseguita da Colapesce e Dimartino; Giochi d’alba sul mare eseguita da Cataldo Perri.

Attori: Adriano Cattaneo, Ivan Cavicchi, Nicoletta Dentico, Santo Gioffrè, Gavino Maciocco, Michael Marmot, Warren Mosler, Carlo Palermo, Maria Elisa Sartor, Randall Wray e con Michele Caligiuri, Cataldo Curia, Mimmo Formaro, Ninì Formaro, Mimmo Scarpello, Cataldo Perri