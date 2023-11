Violenza sulle donne, Mattarella: la parità di genere è nell’Agenda 2030

ROMA, 22 NOV – “Nell’ambito dell’Unione Europea la strategia per la parità di genere in vigore pone l’accento su tre azioni chiave. Richiamo soprattutto quella sullo stop alla violenza sulle donne, ignobile fenomeno tuttora tristemente presente (e sabato ne ricorrerà la Giornata internazionale). Vi si affiancano quelle sulle pari possibilità per il raggiungimento di posizioni di vertice nel mondo del lavoro e in politica e quella per la adozione di una prospettiva di genere in tutte le politiche europee”.

Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale una delegazione di partecipanti al “Women Economic Forum”. “La Costituzione – ha quindi aggiunto – ha affermato, con decisione, il principio della parità tra donne e uomini, con particolare sottolineatura – all’art. 37 – della necessità di tutela dell’impegno di lavoro delle donne e, insieme, della maternità. La questione della compiuta parità è entrata, a buon diritto, tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile al 2030 delle Nazioni Unite. Malgrado queste solenni indicazioni è un percorso sempre arduo”, ha concluso. (ANSA)