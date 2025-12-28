Morta l’attrice Brigitte Bardot, leggenda del cinema francese

Ãˆ morta Brigitte Bardot. La leggendaria attrice e cantante francese aveva 91 anni. Lo ha annunciato oggi 28 dicembre 2025 la sua fondazione, ricordando Bardot come “una star di fama mondiale che scelse di abbandonare la prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e la sua energia alla tutela degli animali e alla sua fondazione”. Non sono stati resi noti il luogo e l’ora del decesso.

Bardot era diventata celebre a livello internazionale con il film Piace a troppi (Et Dieu… crÃ©a la femme) del 1956 e aveva recitato in circa 50 altri film prima di ritirarsi dalle scene per dedicarsi alla difesa dei diritti degli animali, diventando una figura simbolo del cinema francese e un’icona culturale globale.

Il successo mondiale

Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta il successo della Bardot raggiunse le dimensioni del grande fenomeno divistico, per il quale in Francia fu coniato il termine ‘bardolÃ¢trie’. Il suo tipico modo di vestire e di acconciarsi (pantaloni aderenti e magliette attillate), che sanciva l’avvento del prÃªt-Ã -porter, veniva imitato dalle ragazze di mezzo mondo. E mentre il valore della sua immagine veniva paragonato a quello che avevano le esportazioni della Renault sulla bilancia commerciale della Francia, le movimentate vicende della sua vita sentimentale, scandita da matrimoni e divorzi, crisi depressive e nuove relazioni sentimentali, riempivano le pagine dei quotidiani e dei giornali scandalistici.

Travalicati i confini del fenomeno cinematografico, il personaggio B.B. attirÃ² anche l’interesse di scrittori e filosofi. Nel 1959 Simone de Beauvoir pubblicÃ² un saggio in cui la figura dell’attrice, interpretata alla luce della ‘sindrome di Lolita’, con riferimento al personaggio letterario creato qualche anno prima da Vladimir Nabokov, veniva colta nella sua intrinseca ambiguitÃ , in quanto incarnazione moderna dell’eterno femminino.Â ADNKRONOS