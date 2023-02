Pentagono abbatte oggetto non identificato sull’Alaska

tgcom24.mediaset.it – Il Pentagono, su ordine del presidente Usa Joe Biden, ha abbattuto un oggetto non identificato sopra l’Alaska. L’incidente, successo giovedì sera, segue quello del pallone-spia cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti. La notizia è stata confermata dal portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, che ha sottolineato come l’oggetto volasse a un’altitudine elevata. “Non sappiamo a chi appartenga”, ha aggiunto.

L’oggetto non identificato abbattuto da un jet Usa sopra l’Alaska volava a 40 mila piedi (12mila metri) di altezza e avrebbe potuto mettere a rischio il traffico dell’aviazione civile: lo ha detto il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale Usa Jonh Kirby.