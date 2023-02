Malore improvviso, muore giovane maestro di sci

Santo Stefano d’Aveto. Sabato 4 febbraio gli impianti di risalita della ski area di Santo Stefano D’Aveto resteranno chiusi per lutto. Lo annunciano i gestori dell’area sciistica attraverso i social spiegando che la decisione è legata alla morte, precoce, di un collaboratore della stessa ski area.

Si tratta di un maestro di sci di 35 anni, Christian Repetti, di Santo Stefano, deceduto improvvisamente giovedì sera. I lavoratori degli impianti e delle piste non se la sono sentita di lavorare come se niente fosse e quindi anche i rifugi resteranno chiusi. Christian lascia la moglie Valeria e la piccola Alice.

“Ci scusiamo con tutti coloro che volevano raggiungerci sulle nostre piste e nei nostri rifugi. Purtroppo giovedì sera ci lascia, troppo presto, un nostro compagno, un collega, un amico, un uomo buono che è con noi da prima che il primo palo fosse piantato e la nostra riconoscenza, non per il lavoro, ma per il cammino che abbiamo fatto assieme é in questo piccolo e inutile gesto che vogliamo offrirgli”.

