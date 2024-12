Conferenza sui Magi

La parrocchia di san Giovanni Bosco di Belluno, in collaborazione con la SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma, con il Polo territoriale e di orientamento “Unidolomiti” di Belluno e con il Polo “Unikoiné” di Oristano, entrambi dello stesso Ateneo romano, ha organizzato per giovedí 19 dicembre 2024, con inizio fissato alle ore 21:00, una conferenza in cui il prof. Adolfo Morganti, amico ed allievo del prof. Franco Cardini, presenterà il libro dell’illustre storico dal titolo: “I Re Magi. Leggenda cristiana e mito pagano tra Oriente e Occidente”.

Il seminario, gratuito e aperto a tutti, si terrà presso i locali della parrocchia sita in Piazza san Giovanni Bosco, n. 1 a Belluno. Per chi volesse prenotare il proprio posto in presenza o ottenere il link per seguire in modalità on line puó scrivere una mail a universita@unidolomiti.it oppure telefonare al +39 379 1075715.