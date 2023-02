Pentagono: “Ucraina non in grado di riconquistare la Crimea”

Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ritiene che l’Ucraina non sia nelle condizioni di poter riconquistare la Crimea. Lo scrive il quotidiano online statunitense “Politico”, secondo cui funzionari del Pentagono hanno espresso tale valutazione durante una audizione riservata della commissione Servizi armati della Camera dei rappresentanti Usa.

Secondo le fonti anonime citate dal quotidiano, all’audizione hanno preso parte tra gli altri Laura Cooper, vice assistente segretaria alla Difesa per la Russia, l’Ucraina e l’Eurasia, e il tenente generale Douglas Sims, direttore delle operazioni dello stato maggiore congiunto delle Forze armate Usa. Gli elementi su cui poggia la valutazione del Pentagono non sono note; tuttavia, come sottolinea Politico, il giudizio del dipartimento della Difesa cozza apertamente con le ambizioni espresse in più occasioni dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. (www.agenzianova.com)