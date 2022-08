Zelensky: “La Crimea è Ucraina, non ci rinunceremo mai”

La guerra della Russia contro l’Ucraina “è iniziata con la Crimea e deve finire con la Crimea, con la sua liberazione”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo messaggio serale.”

Questa guerra russa contro l’Ucraina e contro tutta l’Europa libera è iniziata con la Crimea e deve finire con la Crimea, con la sua liberazione – ha detto Zelensky – oggi è impossibile dire quando questo accadrà. Ma aggiungiamo costantemente i componenti necessari alla formula per la liberazione della Crimea

Crimea è Ucraina

“Il leader ucraino ha quindi affermato che “l’occupazione russa della Crimea costituisce una minaccia per tutta l’Europa e per la stabilità mondiale”: “Non ci sarà una pace stabile e duratura in molti Paesi sulle rive del Mar Mediterraneo finché la Russia sarà in grado di usare la nostra penisola come base militare”. ASKANEWS

CRIMEA – la festa per il ritorno alla Russia

