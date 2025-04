Zelensky: “Non abbiamo armi sufficienti per riprenderci la Crimea”

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina non dispone attualmente di armi sufficienti per riprendere il controllo della Crimea temporaneamente occupata. Tuttavia ha sottolineato che il mondo ha diversi strumenti a disposizione per esercitare pressione sulla Russia.

Trump: “Ora Mosca e Kiev si incontrino per concludere accordo”

“Appena atterrato a Roma. Una buona giornata di colloqui e incontri con Russia e Ucraina. Sono molto vicini a un accordo e le due parti dovrebbero ora incontrarsi, ad altissimo livello, per ‘concluderlo’. La maggior parte dei punti principali è stata concordata. Fermate lo spargimento di sangue, ora. Saremo ovunque sia necessario per contribuire a porre fine a questa guerra crudele e insensata!”. Lo ha scritto Donald Trump su Truth dopo essere arrivato a Roma per i funerali del Papa.

Trump: “Putin si è offerto di fermare la guerra in Ucraina”

Vladimir Putin si è offerto di “fermare la guerra e la conquista dell’intera Ucraina”. Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale. tgcom24.mediaset.it