Media, Biden ha offerto 20% Ucraina a Putin per terminare guerra

La guerra in Ucraina giunge al 344esimo giorno.

Secondo il quotidiano svizzero-tedesco Nzz, il direttore della Cia William Burns avrebbe offerto al presidente russo il 20% del territorio ucraino per porre fine alla guerra. Il direttore della Cia William Burns avrebbe offerto al presidente russo Vladimir Putin il 20% del territorio ucraino per porre fine alla guerra nell’ambito di un piano di pace elaborato per conto del presidente Joe Biden. Lo scrive Newsweek, citando il quotidiano svizzero-tedesco Nzz.

Burns avrebbe presentato il piano a metà gennaio, secondo politici tedeschi di alto rango citati come fonte. Sia Kiev che Mosca avrebbero respinto la proposta. La porzione offerta a Mosca era approssimativamente della dimensione della regione orientale del Donbass. Kiev ha rifiutato “perché non è disposta a dividere il proprio territorio” mentre i funzionari russi hanno affermato che “a lungo termine vinceranno comunque la guerra”, ha riferito NZZ.

Ci sono tentativi di spingere l’Europa, Germania compresa, alla guerra con la Russia”. Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin che ha avvertito che la Russia risponderà alle minacce non solo con veicoli blindati. La Russia ha i mezzi per rispondere a coloro che la minacciano. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dall’agenzia Ria Novosti. “La Russia ha fiducia in sé, nel fatto di essere nel giusto e nella vittoria”, ha aggiunto.

Putin: “La Russia è di nuovo minacciata dai panzer tedeschi”

“La Russia è nuovamente minacciata dai carri armati tedeschi”, in questo caso i Leopard. Lo afferma il presidente russo, Vladimir Putin, parlando a Volgograd nella cerimonia di commemorazione della vittoria sovietica di Stalingrado. tgcom24.mediaset.it