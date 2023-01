Vaccino Covid, Moderna: 18 miliardi di ricavi nel 2022

Ricavi 2022 di 18,4 mld, superiori alle stime del consensus (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – New York, 09 gen – Moderna ha mantenuto inalterate le stime sui ricavi dai vaccini contro il Covid-19 per il 2023, che al momento sono di almeno 5 miliardi di dollari, con la possibilita’ di ottenere poi – ha rimarcato la societa’ biofarmaceutica – ulteriori contratti in Europa, Giappone, Stati Uniti e altri mercati chiave.

Moderna ha poi annunciato che nel 2022 ha ottenuto ricavi dai vaccini per circa 18,4 miliardi di dollari, quindi all’interno della forchetta 18-19 miliardi di dollari della previsione della stessa societa’; il consensus era invece a 17,8 miliardi di dollari. Il rapporto sui risultati finali del 2022 e’ atteso intorno alla meta’ di febbraio. Oggi, il titolo di Moderna guadagna il 3,6%. AAA-Pca (RADIOCOR)