Migranti, bilaterale Meloni-Erdogan a Washington

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto, a margine del vertice Nato a Washington, un incontro bilaterale con il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan

“Al centro della conversazione anche il comune desiderio di puntare a un ulteriore sviluppo dei rapporti politici, economici e commerciali bilaterali e della collaborazione sui temi migratori”, riferisce Palazzo Chigi in una nota. “L’incontro ha consentito ai due leader di passare in rassegna i principali contenuti del vertice, nell’ottica del rafforzamento del coordinamento bilaterale all’interno dell’Alleanza atlantica in particolare rispetto al fianco Sud, nonche’ i temi di maggiore attualita’ nel contesto internazionale”, aggiunge Palazzo Chigi. ANSA