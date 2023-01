Capodanno di sangue a Milano: dita amputate, coltellate e spari

Un ragazzo con tre dita amputate per un petardo, un 25enne colpito da uno sparo mentre si trovava a festeggiare in un locale e un uomo in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato alla schiena. Questo il bilancio dei feriti più gravi per la notte di capodanno 2023. 600, in tutto, gli interventi del 118 dalle 21 di sabato 31 dicembre, principalmente per intossicazioni etiliche e incidenti stradali.

Il ferito più grave è un 33enne che era stato inizialmente segnalato come un ubriaco che dormiva sdraiato in strada a Meda (Mb), in corso della Resistenza, ma che in realtà, come accertato dai soccorritori, era stato accoltellato alla schiena. Un’ambulanza l’ha trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove al momento è ricoverato, in pericolo di vita.

Un 25enne marocchino, poi, è stato soccorso per una ferita d’arma da fuoco al braccio, poco prima dell’una di notte, in via Giambellino 58, dopo essere stato colpito da un proiettile sparato dalla strada, mentre si trovava a festeggiare in un bar. Per fortuna non è grave: è stato portato in codice giallo al Policlinico. Accoltellato anche un 17enne, in via Cassinis, zona Rogoredo. Il ragazzo è finito in giallo al San Raffaele.

Ferito seriamente anche un 21enne, che a causa dell’esplosione di un petardo, in piazza Duomo, ha subito l’amputazione (totale o parziale) di tre dita della mano sinistra. Il 118 l’ha portato in codice giallo all’Humanitas. In generale sono stati numerosi gli interventi nella piazza cuore di Milano, dove nonostante non fossero previsti concerti o eventi, in moltissimi hanno comunque festeggiato. 14 in tutto le persone soccorse davanti alla Cattedrale.

Soccorsi per alcune lievi ferite da taglio, anche tre giovani, rimasti coinvolti in una rissa in strada in via della Moscova, scoppiata tra una decina di persone, di cui alcune con coltelli e cocci di bottiglia.