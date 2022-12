Zelensky: ‘i russi sono per il diavolo, per lui e con lui’

Kiev, 31 dic. (Adnkronos) – “31 dicembre… Oggi, questo attacco missilistico russo è il riassunto del destino della stessa Russia. Uno stato terrorista non sarà perdonato. Diverse ondate di attacchi missilistici il giorno di Capodanno. Missili contro il popolo… A Pasqua hanno fatto gli stessi attacchi, a Natale, a Capodanno… Si definiscono cristiani, sono molto orgogliosi della loro ortodossia. Ma sono per il diavolo. Sono per lui e con lui”. Lo ha detto il presidente ucraino nel videomessaggio di oggi a proposito degli attacchi russi che hanno colpito l’Ucraina.