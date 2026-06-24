Federalberghi Torino: “continui blackout, è insostenibile”

Federalberghi Torino “lancia l’allarme per i continui e prolungati blackout che stanno colpendo la città e chiede risposte urgenti all’Amministrazione cittadina e ai gestori dei servizi”

“Dalla prima ondata di calore registrata a fine maggio – scrive l’associazione di categoria in una nota -, le strutture ricettive stanno affrontando continue e improvvise interruzioni dell’energia elettrica che compromettono la normale operatività. Gli imprenditori turistico‑ricettivi chiedono quindi chiarezza sulle responsabilità e un intervento immediato da parte di tutti i soggetti competenti per individuare soluzioni definitive e garantire continuità operativa al settore”.

“La situazione – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – è ormai insostenibile, le nostre imprese stanno vivendo un incubo e sono costrette a fronteggiare danni incalcolabili, tra fuga degli ospiti, cancellazioni, richieste di rimborso e gravi criticità nell’organizzazione dei servizi di accoglienza, ore di lavoro perse e problemi di sicurezza. A tutto questo si aggiunge un danno reputazionale che rischia di amplificarsi ulteriormente con l’imminente Kappa Futur Festival, uno degli eventi più attesi dell’anno”.

“In una città che ambisce a essere competitiva sul piano turistico e attrattiva a livello internazionale – prosegue Borio -, non possiamo permetterci fragilità strutturali di questo tipo: servono scelte chiare, assunzione di responsabilità e una gestione pubblica all’altezza delle sfide che Torino sta affrontando. Abbiamo bisogno di certezze, non di promesse, attendiamo quindi soluzioni operative immediate e auspichiamo venga individuato con chiarezza chi dovrà farsi carico degli ingenti danni a causa di questi disservizi che temiamo si ripeteranno ancora per chissà quanto tempo. Se non arriveranno risposte rapide e concrete, valuteremo l’avvio di una class action per tutelare gli interessi e il lavoro delle aziende colpite”.

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