Hillary Clinton, “straordinario” discorso di Zelensky al Congresso USA

L’ex segretario di Stato Hillary Clinton ha definito “straordinario” il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Congresso, affermando che la lotta del paese contro l’aggressione russa ha “dimostrato che sono un ottimo investimento per gli Stati Uniti”.

Il discorso “ha collegato la lotta del popolo ucraino alla nostra stessa rivoluzione, ai nostri stessi sentimenti che vogliamo essere al caldo nelle nostre case per celebrare il Natale e per farci pensare a tutte le famiglie in Ucraina che saranno rannicchiate nel freddo e per sapere che sono in prima linea per la libertà in questo momento”, ha detto Clinton.

Lo storico discorso di Zelensky “ha rafforzato sia i democratici che i repubblicani che comprendono la posta in gioco in questa lotta contro Putin e l’aggressione russa e ora anche con il loro alleato, l’Iran”.

“Penso anche che nessuno stia chiedendo un assegno in bianco”, ha aggiunto Clinton. “Credo che gli ucraini abbiano dimostrato di essere un ottimo investimento per gli Stati Uniti. Non ci stanno chiedendo di essere lì per combattere la loro guerra. Lo stanno combattendo loro stessi. Stanno chiedendo a noi e ai nostri alleati i mezzi non solo per difendersi, ma anche per vincere”. AGENPRESS