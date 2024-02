Germania: ministra Esteri argentina incontra Hillary Clinton

BUENOS AIRES, 18 FEB – La ministra degli Esteri argentina, Diana Mondino, ha partecipato ad un pranzo di lavoro con l’ex segretaria di Stato americana, Hillary Clinton, a margine della conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera. Nell’occasione: lo riferisce Buenos Aires in un comunicato. Mondino e Clinton hanno analizzato l’attuale contesto geopolitico definito dalla guerra in Ucraina e dalla crisi in Medio Oriente, oltre alle molteplici minacce al sistema internazionale, che costringe le democrazie occidentali a lavorare in maniera coordinata per rafforzare la cooperazione e il multilateralismo.

Nel corso della sua partecipazione alla conferenza di Monaco, Mondino ha tenuto diversi incontri bilaterali. Tra questi, uno con il suo omologo cinese, Wang Yi, e un altro con la sua omologa tedesca, Annalena Baerbock. Mondino ha inoltre tenuto colloqui con John Kerry, inviato speciale per il Clima del presidente americano Joe Biden, e con Cary Fowler, inviato speciale degli Stati Uniti per la sicurezza alimentare globale, con il quale è stata analizzata l’attuale crisi alimentare. Per Mondino, il contesto “accresce l’importanza del ruolo dell’Argentina come fornitore globale”. (ANSA)