Usa 2024, i Clinton sostengono Kamala Harris

L’ex presidente democratico Bill Clinton e sua moglie Hillary, già Segretario di Stato e candidata dem contro Donald Trump, appoggiano la candidatura di Kamala Harris

In una nota pubblicata su X scrivono: «Il Presidente Biden ha coronato la sua straordinaria carriera di servizio con una Presidenza che ha tirato fuori l’America da una pandemia senza precedenti, ha creato milioni di nuovi posti di lavoro, ha ricostruito un’economia malconcia, ha rafforzato la nostra democrazia e ha ripristinato la nostra posizione nel mondo. Da ogni punto di vista, ha portato avanti l’incarico dei nostri fondatori di costruire un’unione più perfetta e il suo stesso obiettivo dichiarato di ripristinare l’anima della nostra nazione.

“Ci uniamo a milioni di americani nel ringraziare il Presidente Biden per tutto ciò che ha realizzato, difendendo l’America più volte, con la sua stella polare che è sempre il meglio per il Paese.

“Siamo onorati di unirci al Presidente nell’appoggiare la vicepresidente Harris e faremo tutto il possibile per sostenerla. Abbiamo vissuto molti alti e bassi ma nulla ci ha fatto più preoccupare per il nostro Paese della minaccia rappresentata da un secondo mandato di Trump. Ha promesso di essere un dittatore fin dal primo giorno e la recente sentenza della sua servile Corte Suprema non farà altro che incoraggiarlo a stracciare ulteriormente la Costituzione. È il momento di sostenere Kamala Harris e di lottare con tutte le nostre forze per eleggerla. Il futuro dell’America dipende da questo”. www.iltempo.it