Cina: “stop bullismo Usa, non puntateci coltello contro”

”Stop al bullismo unilaterale contro la Cina” da parte degli Stati Uniti, che ”mentre dicono di cercare il dialogo puntano il coltello” contro Pechino. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi nel corso di una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Antony Blinken, invitandolo a mettere in atto le strategie discusse tra il Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Bali, in Indonesia.

”Gli Stati Uniti non dovrebbero invocare il dialogo e allo stesso tempo contenere la Cina, parlare di cooperazione, ma puntare il coltello contro la Cina. Questo non è gestire le controversie, ma intensificare i conflitti”, ha detto Wang. ”La Cina continuerà a difendere la propria sovranità e gli interessi per lo sviluppo. Gli Stati Uniti devono prestare attenzione alle preoccupazioni giustificate della Cina e smettere di cercare di contenerla. E soprattutto non sfidare le linee rosse della Cina”, ha aggiunto. ADNKRONOS