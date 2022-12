Arresto cardiaco in auto, muore 45enne

Dramma nella mattina di oggi, mercoledì 14 dicembre. Intorno 7.30, in via Lago di Carezza ad Altavilla Vicentina, un uomo classe 1977, del quale non è noto il nome, sarebbe andato in arresto cardiaco mentre si trovava all’interno della propria auto.

Stando alle prime ricostruzioni, a dare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti, che avrebbero anche tentato i primi soccorsi. Tempestivo l’intervento del Suem, ma i lunghi tentativi di rianimazione non hanno portato a nulla, e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

