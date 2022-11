Malore improvviso, Greta muore a 34 anni

Ascolta l'articolo

Cassinetta di Lugagnano (MI) si è fermata questa mattina per la scomparsa di Greta Caccialanza. Aveva soltanto 34 anni e a strapparla alla vita è stato un malore improvviso. Lascia un bimbo piccolo.

Chiesa piena, lacrime e dolore per una scomparsa alla quale non sappiamo e non potremo mai dare spiegazioni. Greta era figlia di Rinaldo Caccialanza, già assessore e personaggio conosciutissimo. Un dolore terribile e indicibile, a cui la popolazione del piccolo Comune lungo il Naviglio ha voluto rispondere partecipando alla cerimonia funebre in una chiesa parrocchiale stipata. www.vigevano24.it