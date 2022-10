“I vaccinati sono meno contagiosi dei non vaccinati”: DIFFIDA A RAI 3

Un pool di Associazioni e professionisti del settore scientifico e legale ha sottoscritto e inviato una diffida al direttore dell’emittente televisiva RAI 3, Francesco Di Mare chiedendo, sulla base di accorte risultanze scientifiche di senso opposto, idonea rettifica delle affermazioni in cui il dott. Roberto Burioni nella trasmissione diretta da Fabio Fazio “Che tempo che fa” andata in onda il 16 ottobre scorso, si lasciava andare ad affermazioni del tenore: “i vaccinati sono meno contagiosi dei non vaccinati”.

Il pool di Associazioni e professionisti ricordaa altresì, nella diffida inviata al direttore di Rai 3, che ai sensi dell’art. 656 c.p. costituisce reato la pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico.

Noi di ImolaOggi.it ricordiamo invece l’ignobile affermazione, profferita dalla Virostar onnipresente in RAI, in base alla quale i non vaccinati avrebbero dovuto restare “reclusi in casa come sorci”!

Armando Manocchia

