Financial Times: “Italia ha ancora bisogno di Draghi”

“L’Italia ha ancora bisogno di Mario Draghi”

Titola così, inequivocabile, il Financial Times. Aggiungendo che ”era inevitabile che la rara stabilità portata alla politica italiana da Mario Draghi non sarebbe durata” e ricordando che ”la tensione che ribolliva da mesi all’interno della coalizione di governo italiana è alla fine traboccata” con lo strappo dei Cinque Stelle. ”L’Italia è ora in crisi politica”, scrive il giornale sottolineando che ”è il momento peggiore”. E annunciando che ”questa settimana sarà cruciale, e non solo per l’Italia”.

Per il Financial Times ”la prospettiva migliore è che Draghi continui a essere presidente del Consiglio il più a lungo possibile”

E confida nel fatto che ”Mattarella possa aiutare a sanare la spaccatura della coalizione. Perché ”sarebbe molto meglio concedere” a Draghi ”il tempo di portare avanti nei prossimi mesi politiche essenziali. La priorità è approvare il prossimo bilancio e portare avanti le riforme necessarie per sbloccare la prossima tranche del Recovery Fund dell’Unione europea da 750 miliardi di euro, di cui 200 miliardi destinati all’Italia”.

Il giornale sottolinea inoltre che ”gli elevati costi finanziari per l’Italia, che deve rinnovare oltre 200 miliardi di euro di debito entro la fine dell’anno, sono particolarmente problematici dato il previsto aumento del tasso della Bce previsto per giovedì”. Inoltre ”la Banca centrale rivelerà anche come intende affrontare la frammentazione dei rendimenti tra paesi fortemente indebitati come l’Italia e i suoi vicini settentrionali. Qualunque sia il suo progetto definitivo, lo strumento richiederà un minimo di stabilità politica”.

Di qui l’appello ai ”partiti politici italiani” che ”dovrebbero impegnarsi nelle riforme di Draghi e spingerlo a rimanere fino alle elezioni. Ma devono anche pianificare in modo credibile un futuro post-Draghi. Lo stesso deve fare l’Ue e la Bce: entrambe si aggrappano all’ex presidente della Bve come partner affidabile e temprato dalla crisi”. Ma ”la finestra per le riforme strutturali in Italia che Draghi ha aperto potrebbe chiudersi rapidamente. I politici italiani, incluso lo stesso Draghi, devono assicurarsi che questa settimana non si chiuda. A ogni costo”. ADNKRONOS

