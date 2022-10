Crosetto: “La Russia spinge le piazze contro di noi”

Crosetto: “Tenuta sociale a rischio, Mosca soffia sulla rabbia”. “L’interese della Russia in questo momento è indebolire tutti i Paesi che sostengono l’Ucraina, a partire dall’Italia. Soprattutto puntando sulle opinioni pubbliche: fare attaccare i singoli Paesi dall’interno, dagli elettori, impauriti e scontenti. Ecco, è esattamente quello che dobbiamo evitare in Italia. Mi ha colpito molto in questo senso la lettura di alcuni media russi che hanno raccontato il govenro come debole e diviso e così non è”.

Lo afferma in un’intervista a Repubblica il ministro alla Difesa, Guido Crosetto, sottolineando che “è la speculazione sulla guerra la cosa che sta incidendo di più su gas e materie prime”. “La rabbia – aggiunge – cerca sempre colpevoli e le piazze arrabbiate non fanno male ai governi ma alle nazioni. Quindi dico che, mai come in questo momento , serve maturità per affrontare un periodo difficile. Avendo consappevolezza che la rabbia dipende da fattori esogeni”.

(AGI) – Palermo, 23 ott. – Il quotidiano chiede, tra l’altro, al ministro se non ritenga che vi sia un conflitto d’interessi legato alla sua nomina: “Ho lasciato ogni incarico, come prevede la legge – risponde Crosetto – e andrò oltre uscendo da società dove potrei rimanere. Dunque, la risposta è no e d’ora in poi ho deciso di tutelarmi legalmente contro chiunque lo scriverà. Ho accettato di fare il ministro, sacrificando decenni di lavoro. E pretendo rispetto”. (affaritaliani.it)

