Sondaggio Ministero Difesa: quasi un italiano su due pronto ad arruolarsi

Il 44% degli italiani è disponibile ad arruolarsi in caso di necessità. A rivelarlo è un sondaggio commissionato dal ministero della Difesa all’Istituto Piepoli e pubblicato da Qn.

L’analisi, basata su 500 interviste, ad un campione rappresentativo della popolazione (maschi e femmine) dai 18 anni in su, rileva un forte senso di identità degli italiani. Il 75% degli intervistati dichiara infatti di essere molto legato al proprio Paese, anche se è un sentimento più diffuso tra i meno giovani (67% 18-34 anni; 70% 35-54 anni; 85% 55 anni e più).

E la propensione a sacrificarsi per l’Italia? C’è, ma è decisamente più diffusa per disastri naturali (72%) e pandemie (65%) che per guerre (30%). I sacrifici a cui sono disponibili i nostri concittadini sono principalmente legati a un cambio di abitudini (67%), in pochi rinuncerebbero a parte del reddito (29%), ma buona parte (48%) è disposta ad abdicare temporaneamente alle libertà personali per necessità.

Un altro sentimento registrato dal sondaggio è che il 75% dei cittadini avverte un solido legame con il proprio Paese: il 34% ‘molto’ e il 41% ‘abbastanza’.

Stando al rapporto, infine, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, gode di grande credito, soprattutto in un momento di crisi internazionale come quello attuale. Il livello di fiducia del ministro si attesta al 43%, e in crescita di 4 punti percentuali rispetto a quanto rilevato nei mesi scorsi.ANSA