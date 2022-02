Salvini vaccinato e positivo al Covid

Il leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Covid nello screening per l’accesso al giuramento del Capo dello Stato, cui non potrà essere presente. Lo apprende l’Ansa da fonti parlamentari di maggioranza.

Salvini vaccinato e positivo

Salvini ha ricevuto la seconda dose a settembre 2021.“Ho fatto la seconda dose” di vaccino anti covid, “quindi non so come starò”, disse il leader della Lega Matteo Salvini a Cosenza per la presentazione della lista della Lega. “Tutto bene, ho un po’ di dolore al braccio ma niente di irreparabile… Sono uno dei 40 milioni di italiani che ha scelto di farsi la seconda dose di vaccino.”

