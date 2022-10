Giovane mamma stroncata da malore. Lascia un bimbo di 7 anni

GONZAGA (Mantova) – La notizia ieri è rimbalzata subito in tutto il paese che era già stato messo in allarme dall’atterraggio dell’eliambulanza nell’area della Fiera. Di lì a poco la conferma della triste notizia: quella della morte di Ester De Donato, 46 anni, a causa di un malore che non le ha lasciato scampo.

A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarla ma che poi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La donna lascia il marito Gianluca, che lavora in una latteria a Reggiolo, e un bimbo di sette anni che frequenta la seconda elementare.

Ester, originaria di Modena, era molto conosciuta e stimata in paese.

I funerali si terranno domani 13 ottobre alle ore 13,50 partendo dalla Camera ardente nell’ospedale civile di Gonzaga per proseguire verso la basilica parrocchiale. La famiglia ha chiesto di non inviare fiori ma di devolvere eventuali offerte all’associazione Sla di Reggio Emilia. La notizia è riportata dal giornale locale https://mantovauno.it

