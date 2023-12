Malore improvviso, morto a 48 anni l’ex portiere Daniele Rossetti

E’ morto a soli 48 anni l’ex portiere Daniele Rossetti. ella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 dicembre è morto, a causa di un malore improvviso, Daniele Rossetti. II 48enne, residente nella frazione di Moiano, era un dipendente di Tsa (Trasimeno servizi ambientali) e uomo di sport con un passato da portiere.

L’annuncio della scomparsa

A dare la drammatica notizia è stato Cristian Betti, che ha così espresso il suo dolore per la perdita. “E’ una tragica notizia che ci lascia attoniti e sgomenti – ha sottolineato il presidente di Tsa in una nota in cui esprime il cordoglio di tutta l’azienda insieme al consigliere delegato Alessio Lutazi e al consiglio di amministrazione – Ci stringiamo ai suoi cari in questo momento di immenso dolore”.

L’addio del suo club

In questa stagione Rossetti ricopriva il ruolo di preparatore dei portieri dell’Olimpic Sarteano (seconda categoria toscana), che ha voluto ricordare così l’ex portiere: “Il nostro amato Gattone. Siamo sconvolti e senza parole. Non riusciamo a esprimere tutto il dolore che proviamo per la perdita per il nostro amico Daniele, uomo di una passione unica che lascia un grandissimo vuoto dentro ognuno di noi”. https://www.notizie.it