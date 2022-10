Burioni positivo al Covid dopo 4 dosi di vaccino

“Mi sono vaccinato con la quarta dose.

Consiglio a chi può di fare lo stesso, i casi stanno aumentando ed è meglio farsi trovare con una protezione supplementare, garantita da TUTTI i vaccini disponibili.

Meglio un uovo oggi che il COVID domani. La quarta dose funziona.” Lo ha scritto il dr. Roberto Burioni su Twitter soltanto una settimana fa.

Il tweet è stato aggiornato questa sera: “Purtroppo, nonostante le attenzioni, anche io mi sono preso il COVID. A chi dice che il vaccino non funziona vorrei fare notare che mi sono collegato da casa e non da una stanza di ospedale, dove probabilmente sarei finito senza vaccino. Il virus era 2 anni e mezzo che mi aspettava. Il vaccino – anche con queste varianti – è molto efficace nell’evitare le conseguenze gravi.”

“Ringrazio i tanti che mi hanno augurato una veloce guarigione, e devo dare due dispiaceri a chi gode per questo mio malanno 1) sto bene, costituendo la dimostrazione vivente che i vaccini funzionano, anche se loro non riescono a capirlo. 2) per questo non c’è vaccino.”

Purtroppo, nonostante le attenzioni, anche io mi sono preso il COVID. A chi dice che il vaccino non funziona vorrei fare notare che mi sono collegato da casa e non da una stanza di ospedale, dove probabilmente sarei finito senza vaccino (1/2) https://t.co/OymlJZFeNb — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 9, 2022

