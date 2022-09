Inchiesta Open, rinviata udienza preliminare

FIRENZE, 19 SET – Rinviata per legittimo impedimento l’udienza preliminare sulle presunte irregolarità ai finanziamenti alla fondazione Open, l’ente istituito per sostenere le iniziative politiche dell’ex premier tra cui quelle alla ex Stazione Leopolda di Firenze. Matteo Renzi è impegnato nella campagna elettorale per il rinnovo del parlamento per questo ha chiesto e ottenuto che slittasse l’udienza. Il gup di Firenze Sara Farini ha dunque fissato la nuova data il prossimo 25 novembre.

Il senatore Renzi, ritenuto dagli inquirenti direttore di fatto della ex fondazione, è accusato di finanziamento illecito ai partiti in concorso con l’ex presidente di Open, avvocato Alberto Bianchi, con i componenti del cda. Insieme a loro, sono imputate altre 10 persone, tra cui i parlamentari Maria Elena Boschi e Luca Lotti, e quattro società. (ANSA).

