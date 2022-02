Inchiesta Open, Renzi denuncia i magistrati di Firenze

“Nella giornata di oggi il senatore Matteo Renzi ha provveduto a firmare una formale denuncia penale nei confronti dei magistrati Creazzo, Turco, Nastasi”. E’ quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa di Matteo Renzi.

Inchiesta Open

“Io non ho commesso reati, spero che i magistrati fiorentini possano in coscienza dire lo stesso”, ha dichiarato Renzi nel giorno in cui è stata fissata l’udienza preliminare per il processo Open che si terrà il 4 aprile.

“Nelle prossime settimane la difesa del senatore Renzi si riserva di produrre memorie difensive in vista dell’udienza preliminare anche prima del dibattito parlamentare in Senato sul conflitto di attribuzione che si terrà ragionevolmente nel mese di marzo”, spiega ancora la nota. (askanews)

Condividi