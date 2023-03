Udienza fondazione Open, battibecco tra Renzi e il pm Turco

Nuovo scontro in aula tra Matteo Renzi e il sostituto procuratore Luca Turco durante l’udienza, questa mattina, al tribunale di Firenze per la richiesta di rinvio a giudizio, davanti al gup Sara Farini, per l’inchiesta sulla Fondazione Open in cui il senatore di Italia Viva è indagato, insieme ad altri, per finanziamento illecito ai partiti.

Quando il pm Turco è arrivato, apprende l’Adnkronos, Renzi era già in aula e gli si è rivolto dicendo: “Ma perché lei ha tutti questi quaderni? Lei non può portarli qui”. E Renzi ha risposto: “Ma come si permette? Lei non ha alcun titolo per dirmi che cosa portare e cosa no. Decide il giudice, non lei. Faccia il suo e non si permetta”.

Matteo Renzi è arrivato, alle ore 10.30, al palazzo di giustizia portando con sé alcuni libri. “E’ il quaderno rosso per la toga rossa”, aveva risposto Renzi ai cronisti che gli domandavano cosa fossero i volumi. ADNKRONOS