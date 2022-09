UE chiederà all’Onu di monitorare i diritti umani… in Russia

BRUXELLES (ANSA EUROPA) – Quasi tutti i Paesi dell’Ue, ad eccezione dell’Ungheria, hanno concordato di chiedere al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite di nominare un esperto per monitorare la situazione in Russia. I ventisei Paesi dell’Ue hanno concordato di redigere una risoluzione, che sarà presentata dal Lussemburgo, per sollecitare il Consiglio a nominare un cosiddetto relatore speciale sulla situazione dei diritti in Russia.

